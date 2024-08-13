"Спрятал взрывчатку в электрических плитах" - Суд дистанционно признал белоруса виновным по 6 статьям УК. За что дали 20 лет?

Опубликовано: 13.08.2024 10:59 , Обновлено: 13.08.2024

Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу специального производства в отношении белоруса, который, как рассказали в ведомстве, входил в экстремистское формирование «Полк імя Кастуся Каліноўскага» и участвовал в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства.

В Генпрокуратуре сообщили, что этот белорус (имя не называется) вместе с четырьмя жителями Минска “подготовил акт терроризма с использованием взрывных устройств, которые были спрятаны в двух бытовых электрических плитах”. А устройства эти, продолжили в ведомстве, попали в Беларусь почтовым отправлением из соседней страны.

Суд признал мужчину виновным:

во вхождении лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (ч. 3 ст. 361-1 Уголовного кодекса (УК)),

в участии гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства (ч. 1 ст. 361-3 УК),

в оказании помощи иностранному государству, иностранной организации и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенном гражданином Республики Беларусь (ч. 1 ст. 356 УК),

в пособничестве в незаконном перемещении через государственную границу Республики Беларусь взрывчатых веществ, взрывных устройств (ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 333-1 УК),

в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств в целях совершения преступления, предусмотренного статьей 289 УК (ч. 4 ст. 295 УК),

в приготовлении к совершению актов терроризма группой лиц по предварительному сговору, лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295, ч. 3 ст. 361-1 и ч. 1 ст. 361-3 УК (ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 289 УК).

По совокупности всех указанных преступлений белорусу назначили наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет со штрафом в размере 600 базовых величин ( 24 тыс. рублей).

СК Беларуси открыл спецпроизводство в отношении 20 «аналитиков Тихановской»

[info_b]Спецпроизводство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]

Других фигурантов этого уголовного дела обвинили в измене государству (ч. 1 ст. 356 УК) и назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет до 7 лет 6 месяцев.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Следственный комитет (СК) Беларуси 22 июля начал спецпроизводство в отношении блогера Антона Мотолько. Его обвинили по 14 статьям УК. Среди прочего Мотолько вменяют создание экстремистского формирования либо участие в нем, дискредитацию Беларуси.

СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении блогера Мотолько по 14 статьям УК