СК Беларуси открыл спецпроизводство в отношении 20 "аналитиков Тихановской"
Следственный комитет Беларуси в четверг, 25 января, сообщил о начале процесса специального производства в отношении 20 "так называемых аналитиков Тихановской". Этих людей подозревают в "присоединении к заговору с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и участии в "экстремистских формированиях".
По данным Следственного комитета, все подозреваемые “принимали активное участие в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности”, целью которой было “причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”. Кроме того, участников процесса обвинили в “возбуждении социальной вражды и розни в обществе”.
[info_b]Спецпроизводство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]
По согласованию с генеральным прокурором Беларуси, спецпроизводство открыли в отношении следующих лиц:
- Григорий Астапеня,
- Филипп Биканов,
- Юрий Дракохруст,
- Андрей Казакевич,
- Анна Красулина,
- Евгений Крыжановский,
- Денис Кучинский,
- Вероника Лапутько,
- Александр Логвинец,
- Анна Любакова,
- Василий Наумов,
- Мария Рогова,
- Петр Рудковский,
- Алеся Рудник,
- Наталья Рябова,
- Павел Усов,
- Татьяна Чулицкая,
- Александр Шлык,
- Екатерина Шматина,
- Александр Добровольский.
Напомним, аналогичным образом в рамках спецпроизводства рассматривалось дело самой Светланы Тихановской. В результате саму экс-кандидатку в президенты Беларуси заочно приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, её соратника и бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко — к 19 годам тюрьмы, а ещё троих фигурантов дела, Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - 12 годам колонии.