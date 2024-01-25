СК Беларуси открыл спецпроизводство в отношении 20 "аналитиков Тихановской"

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Опубликовано: 25.01.2024 11:07 , Обновлено: 25.01.2024

Следственный комитет Беларуси в четверг, 25 января, сообщил о начале процесса специального производства в отношении 20 "так называемых аналитиков Тихановской". Этих людей подозревают в "присоединении к заговору с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и участии в "экстремистских формированиях".

По данным Следственного комитета, все подозреваемые “принимали активное участие в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности”, целью которой было “причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”. Кроме того, участников процесса обвинили в “возбуждении социальной вражды и розни в обществе”.

[info_b]Спецпроизводство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]

По согласованию с генеральным прокурором Беларуси, спецпроизводство открыли в отношении следующих лиц:

Григорий Астапеня, Филипп Биканов, Юрий Дракохруст, Андрей Казакевич, Анна Красулина, Евгений Крыжановский, Денис Кучинский, Вероника Лапутько, Александр Логвинец, Анна Любакова, Василий Наумов, Мария Рогова, Петр Рудковский, Алеся Рудник, Наталья Рябова, Павел Усов, Татьяна Чулицкая, Александр Шлык, Екатерина Шматина, Александр Добровольский.

Напомним, аналогичным образом в рамках спецпроизводства рассматривалось дело самой Светланы Тихановской. В результате саму экс-кандидатку в президенты Беларуси заочно приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, её соратника и бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко — к 19 годам тюрьмы, а ещё троих фигурантов дела, Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - 12 годам колонии.

Тихановскую приговорили к 15 годам тюрьмы