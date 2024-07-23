СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении блогера Мотолько по 14 статьям УК

Опубликовано: 23.07.2024 08:29 , Обновлено: 23.07.2024

Следственный комитет Беларуси в понедельник, 22 июля, начал специальное производство в отношении блогера Антона Мотолько. Его действия квалифицировали по 14 статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Информация об открытии спецпроизводства в отношении Мотолько появилась в Telegram-канале «Специальное производство. Официально».

[info_b]Telegram-канал блогера, а также его логотип и символика внесены в республиканский список экстремистских материалов. Однако, в списке граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности, его фамилии нет.[/info_b]

Предполагаемые преступления Мотолько квалифицировали по 14 статьям Уголовного кодекса, а именно:

ч.1 ст.357 - Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем),

ч.1 ст.293 - Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти,

ч.1 ст.342 - Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления,

ч.3 ст.130 - Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности,

ч.3 ст.361 - Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,

ч.2 ст.366 - Насилие либо угроза в отношении президента Республики Беларусь,

ч.2 ст.367 - Клевета в отношении Президента Республики Беларусь,

ч.ч.1 и 2 ст.368 - Оскорбление Президента Республики Беларусь,

ст.369-1 - Дискредитация Республики Беларусь,

ч.ч.1 и 2 ст.361-1 - Создание экстремистского формирования либо участие в нем,

ч.2 ст.361-2 - Финансирование экстремистской деятельности,

ст.361-2 (в редакции Закона Республики Беларусь от 20.04.2016 №358-З) - Предоставление денежных средств, любым способом для заведомого обеспечения деятельности экстремистского формирования,

ч.2 ст.361-4 - Содействие экстремистской деятельности,

ч.1 ст.356 - Измена государству.

В связи с предъявленными обвинениями, СК предписало Мотолько явиться в Управление СК по Гродненской области по адресу: г.Гродно, ул.Горького, 121.

[info_b]Специальное производство – практикуемое в Беларуси производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который выехал за пределы Республики и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

В соответствии с ч.1 ст.468-27 Уголовного-процессуального кодекса Республики Беларусь, информация об открытии спецпроизводства размещается на официальном интернет-сайте органа уголовного преследования, после чего обвиняемый считается “надлежаще уведомленным” о проведении в отношении него специального производства, вызове в орган, ведущий уголовный процесс, а также о принятых по делу решениях.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news сообщил, что аналогичным образом в рамках спецпроизводства ранее в Беларуси осудили другого блогера Андрея Паука, певицу Маргариту Левчук, советника экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Франтишека Вечёрко, а также других белорусов, которых обвинили в ряде преступлений экстремистской направленности. Наказания в окончательных приговорах варьировались от 6 до 20 лет. Кроме того, суд обязал их выплатить огромные штрафы на сотни тысяч рублей.

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