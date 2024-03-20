Создали "кружок" с лицом и голосом. МВД Беларуси рассказало о новой схеме мошенников в Telegram

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Опубликовано: 20.03.2024 18:39 , Обновлено: 20.03.2024

Мошенники придумали новый способ "развода". Аферисты взламывают аккаунт жертвы в Telegram и выманивают деньги у другого пользователя, используя при этом способности нейросети. Как именно, рассказали в Telegram-канале журнала "Милиция Беларуси" и газеты "На страже".

После взлома аккаунта злоумышленники с помощью нейросетей сгенерировали так называемый “кружок” (видеосообщение) с лицом и голосом владельца.

“Слышите мое голосовое? Это что вообще? С ума сойти, это мой голос. А меня взломали, я не могу открыть Telegram”, - рассказала женщина в ролике.

“Кружок” и голосовое сообщение аферисты отправили подруге жертвы и попросили перевести 22 тыс. российских рублей (около 770 белорусских) “на покупки”.

В МВД напомнили, что простой способ защитить свой аккаунт в Telegram от взлома - установить двухфакторную аутентификацию в настройках.

Ранее Телеграф рассказывал, почему при звонке от мошенников нужно как можно быстрее положить трубку. Злоумышленники могут вести запись разговора, а после использовать голос жертвы для генерации фраз с помощью искусственного интеллекта.

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Также мы публиковали прогноз Банковского процессингового центра по мошенническим схемам, которые с большой долей вероятности будут популярны в Беларуси в 2024 году. Среди прочего это использование ИИ, в том числе для подбора паролей, а также для создания поддельных изображений и дипфейков.

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