В МВД объяснили белорусам, почему не нужно говорить с мошенниками даже в шутку
В телеграм-канале газеты «На страже», сотрудники милиции призвали не разговаривать с мошенниками по телефону.
По информации экспертов, многие жертвы телефонных мошенников даже не догадываются, что могут “помогать скамерам себя ограбить”.
“А всё из-за того, что мошенники могут вести запись разговора. И в перспективе – использовать ваш голос для генерации полноценных фраз через искусственный интеллект”, — рассказали в телеграм-канале издания “На страже”
В ведомстве не исключили, что записи с голосами телефонных жертв преступники могут использовать в “своих скам-схемах”. В МВД порекомендовали прерывать телефонный разговор при первом же подозрении на то. что с вами на связи мошенник.
Ранее Телеграф рассказал о новой мошеннической схеме, благодаря которой преступники по телефону выманивают деньги белорусов.
Мошенники придумали новый способ изымать деньги у белорусов от имени СК. Как не попасться?