В МВД объяснили белорусам, почему не нужно говорить с мошенниками даже в шутку

Опубликовано: 19.03.2024 17:56 , Обновлено: 19.03.2024

В телеграм-канале газеты «На страже», сотрудники милиции призвали не разговаривать с мошенниками по телефону.

По информации экспертов, многие жертвы телефонных мошенников даже не догадываются, что могут “помогать скамерам себя ограбить”.

“А всё из-за того, что мошенники могут вести запись разговора. И в перспективе – использовать ваш голос для генерации полноценных фраз через искусственный интеллект”, — рассказали в телеграм-канале издания “На страже”

В ведомстве не исключили, что записи с голосами телефонных жертв преступники могут использовать в “своих скам-схемах”. В МВД порекомендовали прерывать телефонный разговор при первом же подозрении на то. что с вами на связи мошенник.

Ранее Телеграф рассказал о новой мошеннической схеме, благодаря которой преступники по телефону выманивают деньги белорусов.

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