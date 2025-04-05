«Носите с собой зонт и лыжи» - Белорусы показали апрельские «оранжевые» метели, а синоптики - где выпадет до 20 см снега

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Опубликовано: 05.04.2025 13:20 , Обновлено: 05.04.2025

Запоздалой первоапрельской шуткой назвали белорусы картину, которую можно было наблюдать 5 апреля в некоторых регионах страны. Как и обещали синоптики, объявившие на эту субботу оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, по северу и западу Беларуси выпал снег. Жители Витебской и Гродненской области уже начали активно выкладывать видео апрельских снегопадов в соцсетях.

Так, первыми снежными пейзажами за окном поделились жители Витебщины: Новополоцк, Миоры были среди первых видеоотчётов. По словам комментаторов, успевших оценить их видео, “зимой такой красоты не было”, как в начале апреля.

“Белые мухи” замечены и в Гродно, где автор одного из видео в TikTok посоветовала белорусам 5 апреля правильно выбирать экипировку, выходя на улицу: погода обещает быть непредсказуемой, как никогда.

“Носите с собой зонт и лыжи”, - предупредила об особенностях весенней непогоды девушка своих подписчиков.

“Так тепло уже было, не хочется уже морозов, снега! Абрикосы цветут вовсю!” - написала зрительница под одним из видео, а другая пользовательница видеоплатформы из Гродно с облегчение отметила, что, к счастью, не успела высадить на даче рассаду. Нынешние температурные перепады, действительно, вряд ли пошли бы растениям на пользу.

Между тем, судя по видео из TikTok, снег добрался и до Минского региона, а по прогнозам синоптиков, уже завтра снегопадов, очевидно, не избежать юго-западу Беларуси.

Где ждать самых сильных снегопадов?

Так, специалисты Telegram-канала “Метеовайб” предупредили, что в воскресенье, 6 апреля, Беларусь окажется в его части активного циклона Зион, под влиянием активного фронта окклюзии. Из-за поступления арктических воздушных масс по юго-востоку страны даже дневная температура будет опускаться ниже нуля.

“Ночью на большей части территории, за исключением Витебской области, днём в основном по юго-восточной половине снег, метель, временами сильный снег. К концу понедельника высота снежного покрова согласно модели ЕСМWF и GFS на границе Минской, Могилевской и Гомельской областей может достичь и даже превысить 20 см”, - дали свой неблагоприятный и совсем не весенний прогноз специалисты.

Судя по опубликованной ими карте, больше всего достанется жителям Бобруйского района.

Специалисты также предупредили об усилении ветра - его порывы могут достигать скорости в 15-20 м/с, а также об ухудшении дорожной обстановки: ночью местами будет гололедица (днём она может сохраняться по юго-востоку страны). не исключены снежные заносы.

Об этом предупредил и Белгидромет, продлив действие оранжевого уровня метеоопасности на воскресенье, 5 апреля. По их данным, по юго-восточной половине страны завтра ожидаются сильный снег, мокрый снег, ночью местами очень сильный снег.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ГАИ Беларуси из-за ожидаемых снегопадов и метели посоветовала одной категории водителей и вовсе отказаться от поездок в эти выходные, 5 и 6 апреля.

ГАИ назвала категорию белорусов, кому следует отказаться от поездок на авто. Что случилось?