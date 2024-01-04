Сколько наличных можно иметь белорусам? Мошенники оставили пенсионеркам только по тысяче рублей

Опубликовано: 04.01.2024 09:42 , Обновлено: 04.01.2024

То и дело появляются сообщения о новых способах обмана – в первую очередь пенсионеров. Вот что ушлые проходимцы придумали на сей раз.

Перед новым годом престарелой жительнице Гродно позвонили якобы из милиции, сообщили в гродненском МВД. Спросили, есть ли у женщины наличные деньги. Услышав положительный ответ, сообщили, что, согласно законодательству, у гражданина на руках не должна находиться сумма свыше 1000 рублей. А все, что больше этой суммы, подлежит изъятию.

Дальше – по накатанной психологической схеме. Женщину убедили: чтобы сохранить «лишние» деньги, она должна положить их на специальный счет. Она сказала, что никуда не поедет из-за больных ног. Но злоумышленники не сдались и вызвали для нее такси.

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Около банкомата пенсионерка встретила еще одну пожилую женщину, которая тоже собиралась положить «лишние» деньги на счет. Обе отправили свои накопления мошенникам. А вечером, поняв с опозданием свои ошибки, обратились в милицию.

Через пару дней поступило сообщение о третьем аналогичном преступлении. Сумма причиненного ущерба троим потерпевшим превысила 76 тысяч рублей.

Гродненская милиция сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Так сколько же наличных разрешено иметь?

Сколько угодно – величина суммы законодательством не ограничена. Но есть предел по расчетам.

[info_b] В соответствии с Указом №37 от 1 февраля 2021 года, предельный расчет наличными деньгами, доступный в рамках одной сделки с физическим лицом, составляет 500 базовых величин. Иными словами, принять от физического лица можно не более 500 базовых. Предпринимательской деятельности это не касается.[/info_b]

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