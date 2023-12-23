Белорусы стали получать "праздничные" SMS от мошенников. Как распознать подделку?

Опубликовано: 23.12.2023 12:30 , Обновлено: 23.12.2023

Накануне Нового года мошенники в Беларуси принялись рассылать SMS «предпраздничного характера». Но люди уже убедились: цели – все те же: узнать данные банковской карты и украсть деньги.

Перед праздниками многие из нас ждут посылки. Этим решили воспользоваться злоумышленники. О схеме мошенничества рассказал Onliner.

Человеку приходит SMS, отправленное якобы от лица госучреждения. Вот оно:

«Пошта Беларусі: Ваша пасылка прыбыла на склад, але не можа быць дастаўлена з-за няпоўнага адрасу. Калі ласка, скарыстайцеся гэтай спасылкай, каб пацвердзіць свой адрас на працягу 12 гадзін. (Націсніце спасылку зараз або скапіруйце і адкрыйце ў Google.) Добрага дня, калектыў Беларускай пошты!» – такую SMS получил один из белорусов.

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Будучи человеком внимательным, он понял, что никакого «доброго дня» не получится, если выполнить все требования. Чего хорошего можно ожидать от якобы отечественной почты, если она присылает сообщения с номера, код в котором – иностранный, и делится ссылкой с доменом icu.

«Посылку я действительно ожидаю, но смутили номер и адрес сайта. Проверил информацию на официальном сайте «Белпочты» и узнал, что от меня не требуется уточнения данных. Ради спортивного интереса перешел по ссылке. Как и ожидалось, попросили ввести данные банковской карты», – рассказал мужчина.

Кстати, в пресс-службе «Белпочты» еще в начале ноября рассказывали, что белорусы начали получать подобные сообщения. По ссылке мошенники просят ввести адресные данные и доплатить за услугу, получая таким образом доступ к карте. Занятно, что теперь аферисты решили перейти на белорусский язык. Посчитали, что так убедительнее?

Ранее Телеграф рассказывал, что Министерство связи Беларуси сообщило: в интернете появился сайт, похожий на государственное агенство БелТА. По словам чиновников, его создали мошенники с целью фишинга. При этом на самом сайте-клоне размещена новость о создании в стране центра по борьбе с кибер-преступностью.

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