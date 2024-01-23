«Скидка от доброго человека» – Мошенники придумали, как забирать у белорусов, владельцев айфонов, по 1000 рублей

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Опубликовано: 23.01.2024 17:58 , Обновлено: 23.01.2024

Подросток из Минского района нашел в интернете предложение для владельцев айфона – якобы возможность бесплатно установить платные мобильные приложения. И попался на удочку вымогателей. Получил сообщение: «твой Айфон 13 заблокирован». И два варианта на выбор: «выкинуть телефон, ибо он – кирпич» или «заплатить сумму и получить пароль». Об этом случае рассказали в милиции.

«На одном из интернет-ресурсов потерпевший нашел логин и пароль для входа в «ICloud», в котором якобы были приобретены платные приложения. Выполнив вход в «ICloud» по предложенным данным, он обнаружил, что его гаджет заблокирован, а позже ему поступило сообщение, что для восстановления работы устройства требуется перевести 980 рублей», – рассказали в УВД Минского облисполкома.

Судя по переписке, скриншоты которой предоставили в милиции, мошенники оказались людьми психологически подкованными – стали давить на психику владельца телефона, торопить :

«отвечай быстро, не тяни время, иначе…»,

«если не веришь в мои слова, могу сейчас показать пример и стереть все данные»,

«даю 5 минут на ответ»,

«оплатишь, откроем тебе доступ, иначе ты проблему не решишь»,

«980 BYN, и телефон вернется в твои руки»,

«каждый не оплаченный день +3% к общей сумме».

По законам жанра спустя время «злого» вымогателя сменил «добрый»:

«ну короче, если в течение двух часов оплатишь, сделаю скидку и к оплате не 980 BYN, а всего лишь 700 BYN. Если это играет для тебя роль, то действуй, скидка от доброго человека».

И – обратный ход: «Сегодня жду минимум 50%, либо телефон сношу, на это дается 12 часов. Напоминаю, сумма 1000 BYN».

По всей видимости, аферисты эти не из нашей страны, поскольку ее название написали – «белорусия».

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Как разрешилась ситуация, в УВД не сообщили. Но напомнили, что из-за желания граждан установить платные приложения в магазине «App Store» такой вид вымогательства весьма актуален. Уточнили, что в большинстве случаев жертвами становятся пользователи устройств именно с операционной системой «iOS». И напомнили: Чтобы не стать жертвой мошенников нужно помнить, что не рекомендуется вводить чужие данные для авторизации в свои устройства и не передавать свои учетные записи третьим лицам.

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