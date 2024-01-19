Мошенники выудили у минчанки 160 тысяч долларов. Какой обман придумали на этот раз?

Опубликовано: 19.01.2024 14:56 , Обновлено: 19.01.2024

В милицию позвонил родственник пожилой минчанки и сообщил, что она стала жертвой мошенников – женщину заставили продать квартиру и отдать все деньги. Причем, обман продолжался несколько месяцев. Как им это удалось?

Все началось еще в октябре прошлого года, рассказали в милиции Минска. Через «Телеграм» женщине поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она сказала, что кто-то от имени пенсионерки снял со счета в банке 5 тысяч долларов. Далее в разговор вступил якобы работник Нацбанка, который предложил пенсионерке «обезопасить ее вклады».

Для убедительности на протяжении нескольких месяцев женщине также звонили «представители» других «госорганов». Аферисты убедили минчанку в том, что ее квартиру выставили на продажу «черные риелторы». И чтобы не остаться на улице посоветовали продать жилье самостоятельно.

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Пенсионерка продала квартиру, а вырученные денежные средства перевела на счета, реквизиты которых предоставила аферистам. Кроме того, они завладели и вкладами женщины. А еще, по требованию ненасытных проходимцев, она заложила свои золотые украшения в ломбард.

Общая сумма похищенных у минчанки денег составила около 160 тысяч долларов, сообщили в милиции. И напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников.

Ранее Телеграф писал, что два белорусских банка предупредили о новых приемах мошенников по выуживанию денег со счетов соотечественников. В одном случае просят принять участие в опросе, в другом – даже подделывают голоса близких родственников. Как уберечься?

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