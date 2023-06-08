«Расставили все точки над "i"» - В Авиационной инспекции рассказали о новых правилах использования дронов в Беларуси

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Опубликовано: 08.06.2023 12:07 , Обновлено: 08.06.2023

В Авиационной инспекции Беларуси дали пояснения про новые правила использования беспилотников, вступившие в силу 4 июня.

Телеграм-канал «От винта. Авиация Беларуси» поговорил со специалистами Авиационной инспекции и «расставил все точки над “i”» по поводу новых правил использования дронов в нашей стране.

Как выяснилось, регистрации подлежат не все беспилотники (БЛА) и проходить обучение должны не все их операторы.

Какие БЛА подлежат учету

промышленного производства в соответствии со стандартами государства производителя и имеющие следующую метку стандарта:

произведенные до 31 декабря 2023 года, не имеющие метку класса гражданского БЛА;

произведенные с 1 января 2024 года и имеющие метку класса гражданского БЛА;

с максимальной взлетной массой 150 г и более;

с максимальной взлетной массой меньше 150 г, которые в случае удара могут передать человеку кинетическую энергию выше 80 Дж;

оснащенные устройствами, осуществляющими фото и видео съемку и датчиками, способными собирать другие виды информации.

Если ваш дрон подлежит учету, то для его использования вы должны пройти курсы подготовки операторов (каждые пять лет). Затем все полеты по согласованию с «Белаэронавигацией», а если захотите использовать БЛА для фото и видео съёмки — еще и с Генштабом ВС РБ.

[info_b]С полным руководством по порядку госучrта и эксплуатации гражданских БЛА можно ознакомитьсяздесь.[/info_b]

Какое наказание за полеты без разрешения?

В административном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за нарушение правил использования воздушного пространства. «В уголовном кодексе прямых указаний на это нет, но подобные действия можно трактовать как хулиганство или неумышленное причинение ущерба», — рассказал ранее замдиректора по учебной работе — начальник учебно-методического отдела центра подготовки ДОСААФ.

Если полет выполнялся в запрещенной зоне или поблизости от нее, то по закону, силовики могут открыть огонь на поражение, сбить БЛА. При этом, никакой компенсации за утрату беспилотника не будет.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Департамент гражданской авиации утвердил новые требования для управления дронами. Вот подробности:

Белорусов обязали получать права на управление дронами и разрешение в Миноброны. Как запускать с 4 июня?