Генпрокуратура потребовала ужесточить контроль за использованием беспилотников. Какие штрафы грозят белорусам?

Опубликовано: 02.08.2023 08:24 , Обновлено: 02.08.2023

Генеральная прокуратура Беларуси внесла представление директору Департамента из-за участившихся случаев нарушений правил пользования воздушным пространством и 1 августа потребовала ужесточить требования к воздушным судам сверхлегкой авиации и беспилотным летательным аппаратам.

По данным Генпрокуратуры, с начала года в Беларуси зафиксировано уже 195 нарушений правил пользования воздушным пространством, тогда как за весь прошлый год было выявлено всего 126 нарушений. Речь идёт о полётах беспилотников без разрешений в местах массового скопления людей, над промышленными объектами, полеты на незарегистрированных пассажирских лёгких воздушных судах.

“Бесконтрольное использование вышеуказанных летательных аппаратов представляет угрозу для безопасного функционирования воздушного транспорта, общественной безопасности”, - заявили в Генпрокуратуре и привели в качестве примера один из случаев, когда “в результате грубого нарушения техники пилотирования” разбился легкомоторный самолет, а экипаж погиб (подробности инцидента не сообщаются).

Одной из основных причин нарушений Генпрокуратура назвала “незнание и игнорирование владельцами летательных аппаратов требований законодательства по организации и выполнению полетов”.

[info_b]Согласно действующим в Беларуси аавиационным правилам, для использования воздушного пространства человек обязан подать специальную заявку в Белаэронавигацию. Для проведения аэрофотосъемки с помощью беспилотника также необходимо получить разрешение от Генерального штаба Вооруженных сил.[/info_b]

В Генпрокуратуре напомнили, что за нарушение установленного порядка использования воздушного пространства сейчас в Беларуси предусмотрена административная ответственность. По статье 18.35 КоАП нарушителям грозит штраф до 20 базовых величин ( 740 рублей сегодня) (для юридических лиц - до 50 базовых величин, то есть до 1850 рублей сегодня), а за повторное нарушение в течение года - до 50 базовых величин ( 1850 рублей сегодня) (для юридических лиц – до 100 базовых величин, то есть до 3700 рублей сегодня).

Из-за участившихся случаев нарушений Генпрокуратура потребовала от Департамента по авиации усилить взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам “предупреждения, выявления и профилактики таких правонарушений”, а также привлечения к ответственности виновных.

Напомним, новые правила использования беспилотников в Беларуси вступили в силу 4 июня. В Авиационной инспекции Беларуси дали пояснения относительно такого, какие дроны подлежат регистрации и когда владельцев беспилотников могут привлечь к административной ответственности.

«Расставили все точки над «i»» — В Авиационной инспекции рассказали о новых правилах использования дронов в Беларуси