Штраф до 1200 рублей. Гослесохрана составила протокол на жителя Ратомки, сжигавшего мусор на собственном участке

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Опубликовано: 13.05.2024 16:30 , Обновлено: 13.05.2024

Сотрудники гослесохраны в понедельник, 13 мая составили административный протокол на жителя посёлка Ратомка под Минском, который неосмотрительно сжигал мусор на собственном приусадебном участке. Теперь мужчине грозит штраф - до 30 базовых величин, то есть до 1200 рублей сегодня.

О ЧП под Минском рассказали в Министерстве лесного хозяйства Беларуси. В официальном Telegram-канале ведомства появилось видео со столбом густого чёрного дыма, поднимающегося над дачным посёлком под Минском.

О происходящем сотрудникам гослесохраны сообщили жители соседнего участка, которые решили, что в близлежащем лесу, находящемся в ведомстве Боровлянского спецлесхоза, вспыхнул пожар. Однако, прибывшие на место ЧП специалисты выяснили, что источник густого дыма расположен на одном из приусадебных участков. Его хозяин сжигал мусору на своей территории.

Однако, мужчина не учёл, что участок расположен на территории государственного лесного фонда, а в настоящее время в этой местности объявлен третий класс пожарной опасности.

Гослесохрана Боровлянского спецлесхоза оперативно выехала и локализовала очаг возгорания, а против мужчины, который, кстати, свою вину признал, начали административный процесс по ст. 16.21 Кодекса об административной ответственности.

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[info_b]По этой статье за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение белорусам может грозить штраф :

до 12 базовых величин (480 рублей на сегодня) - если эти действия не повлекли причинения ущерба,

до 30 базовых величин (1200 рублей) - если эти действия привели к уничтожению или повреждению леса или торфяников.[/info_b]

Отметим, что по данным Минлесхоза на 16:00 13 мая, полный запрет на посещение лесов ввели уже в 14 районах страны - в восьми районах Брестской, пяти районах Гродненской и одном районе Минской области:

Брестском,

Жабинковском,

Ивановском,

Каменецком,

Кобринском,

Малоритском,

Пинском,

Пружанском,

Вороновском,

Дятловском,

Лидском,

Мостовском,

Щучинском,

Столбцовском

Кроме того, ограничения на посещение лесов действуют абсолютно во всех областях Беларуси - лишь некоторые районы остались на интерактивной карте Минлесхоза “зелёными”, то есть свободными ото всяких ограничений.

[info_b]За актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, в чём отличие от запрета и ограничения на посещение лесов, а также какие штрафы грозят белорусам за несоблюдение требований местных лесхозов.

Минлесхоз ограничил посещение лесов по всей Беларуси. Что под запретом?