Два белорусских ведомства решили организовать авиапатрулирование. Зачем?

Опубликовано: 19.03.2024 08:39 , Обновлено: 19.03.2024

Руководство двух белорусских ведомств - Министерства лесного хозяйства и Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси решили объединиться и организовать авиационное патрулирование территории страны. В настоящее время ведомства прорабатывают конкретные маршруты.

Для координации действий со спасательным ведомством в Министерстве лесного хозяйства накануне, 18 марта, провели совещание с представителями государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения “Авиация”. Объединить усилия сотрудники двух ведомств традиционно решили в начале пожароопасного периода - для эффективного мониторинга лесного фонда и согласованных действиях при тушении лесных пожаров.

“Мониторинг лесного фонда с помощью бортов ГААСУ “Авиация” остается эффективным методом обнаружения и тушения лесных пожаров”, - заявили в Минлесхозе.

В ближайшее время два ведомства помимо точных маршрутов авиапатрулирования планируют также проработать меры по применению сливных устройств при тушении пожаров. Для труднодоступной местности предполагается задействовать борты МЧС.

Напомним, первые лесные пожары в этом году зафиксировали 10 дней назад - возгорания произошли в болотистой местности на территории Ивацевичского опытного лесхоза.

В Беларуси зафиксировали первые лесные пожары. Где?

На прошлой неделе также были введены первые ограничения на посещение лесов из-за пожароопасной ситуации, причем в выходные буквально за стуки число регионов Беларуси с такими ограничениями выросло выросло более чем в шесть раз.

За сутки число районов Беларуси, где ввели ограничения на посещение лесов, выросло в 6 раз

Несмотря на то, что последние два дня в Беларуси выдались достаточно дождливыми, ограничения не сняли в четырёх районах:

Брагинском районе Гомельской области,

Брестском, Каменецком, Пружанском районах Брестской области.

[info_b]Следить за актуальной информацией об ограничениях и запретах на посещение лесов можно по интерактивной карте на официальном сайте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]