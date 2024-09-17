Штраф до 120 рублей. КГК Беларуси начал наказывать за «дублі» продавцов. Какая "уголовка" грозит покупателям?

Опубликовано: 17.09.2024 18:38 , Обновлено: 17.09.2024

В Беларуси за расчет сувенирными денежными купюрами, так называемыми «дублямі», к ответственности начали привлекать не только покупателей, но и продавцов товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Госконтроля страны.

Так, за невыполнение требований законодательства по проверке национальной валюты продавцам грозит штраф до 3-х базовых величин (или до 120 рублей), рассказали в КГК.

[info_b]В Беларуси размер базовой величины с 1 января 2024 г. составляет 40 рублей.[/info_b]

В пресс-службе ведомства напомнили, что КГК имеет право привлекать к административной ответственности за такие нарушения. Там также добавили, что этим летом в Брестской области сотрудники Комитета Госконтроля уже выявляли несколько фактов, когда люди делали расчеты за сувенирные купюры.

В КГК также предупредили, что при расчете «дублямі» предусмотрена уголовная ответственность.

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Ст. 209 («Мошенничество») УК Беларуси предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на этот же срок.

Если же мошенничество совершено организованной группой либо в особо крупном размере, можно оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что в 2024 году правоохранители возбудили два уголовных дела за мошенничество в отношении граждан, которые осознанно рассчитались сувенирными рублями, еще двое получили «административку» за мелкое хищение.

МВД предложило запретить «дублі» и «цублі» белорусских рублей. Что с ними не так?

Также мы писали о конкретных случаях, когда белорусам попались «дублі». Так, в Гродно таксист после ночной смены обнаружил в своей выручке «дваццаць дублёў». А в Молодечно местный житель в июне дважды оплатил покупки в торговом киоске сувенирными купюрами.

«Кто сунул мне эту купюру?» — Белорусам стали попадаться странные рубли. Проверьте свой кошелек