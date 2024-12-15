В ГАИ назвали 5 правил для белорусов на ближайшие дни, которых нет в ПДД

Опубликовано: 15.12.2024 18:35 , Обновлено: 16.12.2024

В пресс-службе МВД Беларуси рекомендовали жителям страны на ближайшие пару дней следовать дополнительным правилам, которых нет в правилах дорожного движения. Речь идёт о том, как избежать последствий непогоды в понедельник и вторник.

В МВД напомнили, что в понедельник, 16 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности по всей стране. Все из-за ветра порывами 15-20 м/с, а кое-где даже до 25-26 м/с. Плюс к нему ожидаются: снег, мокрый снег, переходящий в дождь, околонулевая температура и гололедица.

“Такая погода сохранится и во вторник”, - уточнили в МВД и привели несколько правил от ГАИ (кажется, необязательных), которые белорусам стоит запомнить на начало недели.

Во-первых, в ГАИ рекомендовали “отказаться от передвижения на личном транспорте”. А если уж совсем никак не получится поменять планы, то хотя бы быть “предельно бдительными, прогнозировать дорожную ситуацию”.

В ведомстве попросили белорусов также с “особой осторожностью” проезжать открытые участки местности, мосты, путепроводы, закругления дороги, а также быть готовыми к резким порывам бокового ветра при опережении большегрузов.

Уже в точке прибытия, в ГАИ попросили, не ставить автомобили вблизи деревьев, опор линий электропередачи, ветхих строений, рекламных щитов и т.д.

Пешеходам тоже досталась рекомендация: “Идти и ожидать перехода дороги подальше от края проезжей части, не закрывать себе обзор капюшоном, не пользоваться наушниками”.

Также в МВД попросили белорусов не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение наледи и мокрого снега.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Белгидрометцентр объявил на 16 декабря по всей Республике оранжевый уровень опасности. Это связано с приходом в Беларусь теплого фронта с Балтики, который принесет снегопады и метели переходящие в дожди.

По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Где ждать «очень сильный ветер», а где «жару» до +10°C?