Штормовой ветер оставил без света 226 деревень и посёлков Беларуси

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Опубликовано: 04.11.2024 11:29 , Обновлено: 04.11.2024

Энергетикам сразу нескольких белорусских областей пришлось в понедельник, 4 ноября, перейти на усиленный режим работы из-за штормового ветра. За минувшую ночь он оставил без света сотни деревень и посёлков по всей стране. По оперативным данным аварийных служб, только в Витебской и Минской областях без света к утру оставались как минимум 226 населённых пунктов.

По данным Министерства энергетики на 9:00 4 ноября, работы по восстановлению электроснабжения продолжались ещё в 226 пострадавших от непогоды населенных пунктах. Больше всего за минувшую ночь досталось следующим районам Витебской и Минской областей:

Полоцкому,

Россонскому,

Верхнедвинскому,

Ушачскому,

Городокскому.

Аварийные службы зафиксировали десятки случаев падения деревьев на линии электропередачи, обрывов проводов и повреждения опор ЛЭП, а поскольку погодные условия утром только ухудшились, энергетиков Витебской области решили перевести на усиленный режим работы и направить к ним на помощь аварийные бригады и Минской и Могилёвской областей.

В связи с массовыми отключениями в распределительных сетях в РУП “Витебскэнерго” также ввели особый режим работы и подготовили резервные источники питания.

[info_b]Энергетики напомнили, что в случае, если вы заметили оборванные ветром провода или повреждения ЛЭП, приближаться к ним категорически запрещено: подключённые к сети провода могут представлять смертельную угрозу. О происшествии необходимо незамедлительно сообщить по короткому номеру аварийных служб – 115 или 144 .[/info_b]

















Спасателям в Минской области за минувшие сутки также пришлось не раз раз выезжать на ликвидацию последствий падения деревьев. Одно из деревьев в Минском районе на трассе М-6, вблизи деревни Тарасово упало прямо на грузовик, повредив брезентовый тент прицепа.

Между тем, синоптики продлили действие оранжевого уровня опасности на понедельник, 4 ноября. Судя по оперативным данным Белгидромета, штормовой ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 21-24 м/с (то есть почти до 90 км/ч) сохранится на большей части территории - в Минской, Могилёвской, Витебской и Гомельской областях.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в субботу в Борисовском районе штормовым ветром унесло теплицу, которую специалистам в итоге пришлось снимать с ЛЭП.

Улетевшие теплицы, повреждённые авто и тысячи домов без света. МЧС Беларуси и энергетики показали последствия сильного ветра