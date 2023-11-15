"Шантаж и угрозы" - КГБ обвинил крупнейший агрегатор маршруток в Беларуси в "преступных схемах"

Опубликовано: 15.11.2023 09:26 , Обновлено: 15.11.2023

Комитет госбезопасности Беларуси сообщил о раскрытии "преступной схемы" одного из крупнейших интернет-агрегаторов на рынке пассажирских перевозок Беларуси. По данным ведомства, агрегатору удалось объединить на своей платформе более 300 перевозчиков, часть из них - методом "шантажа и угроз", и только за прошлый год они, предположительно, не доплатили в бюджет свыше 10 млн рублей.

О “преступных схемах одного из крупнейших интернет-агрегаторов” в эфире гостелеканала “Беларусь 1” 14 ноября рассказал замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. В репортаже название агрегатора не назвали, однако, упомянули фамилии его владельцев - Фундатор и Донцов.

[info_b]Владимир Фундатор и Андрей Донцов известны как основатели бренда “Атлас”, который начал работать в Беларуси в 2019 году. За несколько лет компании удалось выйти на международный уровень - пассажирские перевозки под этим брендом осуществляются не только в Беларуси, но и в десятках регионов России.[/info_b]

Как пояснил Бычек, объединив на своей платформе более 300 перевозчиков, её владельцы предоставили им доступ к клиентским базам в обмен на “регулярную передачу неучтенных наличных средств”.

“С целью выполнения этого условия перевозчики скрывали объемы собственной выручки путем необилечивания пассажиров, выполнения неучтенных рейсов. И часть из образовавшихся таким образом денежных средств передавали владельцам этой интернет-платформы”, - заявил представитель КГБ, подчеркнув, что подобные действия в результате “привели к причинению ущерба государству в виде неуплаты налогов в крупном размере”.

Точную сумму представитель КГБ не назвал, однако авторы репортажа отметили, что за 2022 год общая выручка коммерческих структур, объединенных на этой платформе, превысила 50 млн рублей и свыше 10 млн рублей “никто не внес в налоговые декларации”.

“Пытались провести дискредитацию госоргана”

Причем некоторых перевозчиков, как заявил представитель КГБ, владельцы интернет-агрегатора вынуждали присоединиться к их платформе путем “шантажа и угроз”, а также провокаций. Директор Могилевского областного центра управления транспортом Игорь Можаровский, комментируя работу интернет-агрегатора, рассказал, что в борьбе с “отдельными перевозчиками, которые жестко стояли на своем”, недобросовестные конкуренты попытались “вытеснить” их с рынка с помощью надуманных жалоб и “заодно провести дискредитацию госоргана”.

“Действующих, бывших своих работников, родственников просили подписать жалобы в облисполкомы на действующего перевозчика. Приходило за раз от 8 до 12 жалоб. Что примечательно: жалобы относились к райцентрам, но писали, как правило, жители города Могилева, отправлялись все в одинаковых конвертах с одного почтового отделения, что наводило на мысль, что все это было подстроено”, - рассказал Можаровский.

По словам Бычека, порой к регулярным междугородним перевозкам привлекали “субъектов, не имевших соответствующего специального разрешения”, которые “не отвечали требованиям безопасности”, что “ставило под угрозу жизнь и здоровье пассажиров”. Тем не менее, привлечь к ответственности “участников преступной группы” решили по статье 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь “Уклонение от уплаты налогов”.

“В качестве обвиняемых и подозреваемых привлечено более 20 лиц. В настоящее время фигуранты дают признательные показания и принимают меры к возмещению причиненного государству вреда”, - заявил замначальника следственного управления КГБ.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Транспортной инспекции Министерстве транспорта Беларуси весной этого года решили ввести ещё одну меру наказания для автомобильных перевозчиков. Теперь за определенные нарушения им может грозить не только штраф, но и временное изъятие транспортного средства.

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