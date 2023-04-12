Минтранс Беларуси решил забирать у перевозчиков маршрутки

Опубликовано: 12.04.2023 07:41 , Обновлено: 12.04.2023

В Транспортной инспекции Министерстве транспорта Беларуси решили ввести ещё одну меру наказания для автомобильных перевозчиков. Теперь за определенные нарушения им может грозить не только штраф, но и временное изъятие транспортного средства. Нововведения для водителей маршруток или автобусов пообещали начать применять уже с этого месяца.

Как пояснил 11 апреля представитель Транспортной инспекции по Гродненской области, изымать автобусы или маршрутки будут в тех случаях, когда “транспортные средства систематически выходят в рейсы с техническими неисправностями” или при выявлении нарушений лицензионных требований и условий пассажирских перевозок, передает Sputnik.

Представитель транспортной инспекции особо подчеркнул, что речь идет не о конфискации (эта мера предусмотрена только для транспорта, на котором осуществляется незаконная предпринимательская деятельность), а о временном изъятии.

Согласно новым правилам, при грубых нарушениях правил перевозок инспекторы смогут изымать автобусы и маршрутки на месяц или два – до рассмотрения дела об административном нарушении. Всё это время транспортное средство будет находиться на стоянке временного хранения. Вернуть его можно будет только по решению Экономического суда.

За какие нарушения предложили изымать маршрутки

Представитель транспортной инспекции также рассказал, за какие нарушения перевозчикам грозит изъятие транспортного средства.

Так, “лысая” резина или трещина на лобовом стекле в зоне обзора водителя могут стать поводом для изъятия - если инспектор установит, что с такой технической неисправностью маршрутка или автобус выезжали в рейс неоднократно.

Кроме того, как рассказал представитель транспортной инспекции, в настоящее время Экономический суд выносит более крупные штрафы по протоколам инспекции. Если раньше перевозчиков чаще всего штрафовали на 20 базовых величин (740 рублей на сегодня), то сейчас за те же нарушения всё чаще выписывают штраф в 40 - 50 базовых (1480 - 1850 рублей). Помимо этого, за грубые нарушения переводчикам приостанавливают действие лицензии - на три месяца.

Напомним, что масштабные проверки перевозчиков в Беларуси начались после летального ДТП под Смолевичами, произошедшегов феврале 2023 года. Тогда в результате столкновения грузового МАЗ и маршрутки погибли 13 человек, в том числе водитель.

Под Смолевичами в столкновении МАЗа и маршрутки погибли 11 человек

После этого Минтранс Беларуси объявил об усилении контроля за маршрутками, а Транспортная инспекция вместе с ГАИ анонсировали масштабные проверки.

Минтранс Беларуси объявил масштабные проверки маршруток