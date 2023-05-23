Транспортная инспекция начала изымать маршрутки у белорусских перевозчиков. Навсегда?

Опубликовано: 23.05.2023 08:55 , Обновлено: 23.05.2023

В Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси рассказали об изъятии микроавтобуса у водителя, который осуществлял нелегальные перевозки по маршруту Воложин — Молодечно. Такую жёсткую меру наказания для нарушителей правил пассажирских перевозок ведомство анонсировало месяц назад, однако до сих пор было известно лишь об одном случае изъятия маршрутки. На какой срок забирают транспортное средство и как его вернуть владельцу - рассказал начальник управления контроля транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Александр Коваленко.

В эфире Молодечненского телевидения он рассказал о втором случае изъятия микроавтобуса, нелегально перевозившего пассажиров на постоянной основе, но без необходимых документов. Такие действия водителя расцениваются как незаконная предпринимательская деятельность, поэтому микроавтобус Renault Master изъяли “как орудие совершения правонарушения” и оправили на охраняемую автостоянку ТД «Восточный».

“Всё это делается для пресечения незаконной предпринимательской деятельности”, - пояснил представитель транспортной инспекции.

В подобных случаях транспортное средство изымают на период рассмотрения дела об административном нарушении (как правило, на это уходит до двух месяцев), а вот вернуть его владельцу может только экономический суд.

Александр Коваленко также отметил, что Минтранс в настоящее время ведёт “целенаправленную работу по пресечению нарушений, связанных со скрытыми регулярными перевозками под видом нерегулярных перевозок”. В таких случаях перевозчик не заключает с оператором автомобильных перевозок договор на осуществление деятельности по определённому маршруту и, соответственно, уходит от уплаты налогов.

Кроме того, по словам представителя Минтранса, нелегальные маршрутчики создают конкуренцию добросовестным перевозчикам, которые соблюдают более жёсткие требования - приобретают лицензию на перевозку пассажиров, заключают договор с оператором, устанавливают GPS, разрабатывают и строго соблюдают маршрут.

Под Смолевичами в столкновении МАЗа и маршрутки погибли 11 человек

Напомним, пристальное внимание маршрутным такси Минтранс Беларуси начал уделять после летального ДТП под Смолевичами, произошедшего в феврале 2023 года. Тогда в результате столкновения грузового МАЗ и маршрутки погибли 13 человек, в том числе водитель.

Минтранс Беларуси решил забирать у перевозчиков маршрутки

Уже в апреле ведомство объявило о введении ещё одну мерой наказания для автомобильных перевозчиков - временное изъятие транспортного средства. Изымать автобусы или маршрутки пообещали в тех случаях, когда «транспортные средства систематически выходят в рейсы с техническими неисправностями» или при выявлении нарушений лицензионных требований и условий пассажирских перевозок.