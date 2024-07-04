В Борисове 50-летний мужчина выстрелил в 3-летнюю девочку

Опубликовано: 04.07.2024 12:56 , Обновлено: 13.11.2024

В УВД Минского облисполкома сообщили об инциденте, который случился 3 июля в Борисове. В местный отдел милиции обратилась женщина, гуляющая накануне вечером по городу. В какой-то момент она услышала выстрел: в ногу её трёхлетней дочери попала пуля.

Сотрудники уголовного розыска Староборисовского отдела милиции Борисовского РУВД выяснили, что 50-летний местный житель решил немного развлечься и достал пневматическую винтовку, которая хранилась у него дома. Затем он вылез в окно и, по его словам, начал стрелять по деревьям. Однако, то ли случайно, то ли намеренно, он попал в проходившую мимо девочку: выстрел был такой силы, что пуля застряла у ребёнка в нижней части ноги.

В УВД Минского облисполкома сообщили, что в отношении виновного борисовчанина возбудили уголовное дело за хулиганство. Согласно ст. 339 УК РБ, за подобные действия может грозить вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили об аварии со смертельным исходом, которая произошла вчера утром под Лидой. На автодороге “Минск — Гродно” около деревни Горни столкнулись два автомобиля — 80-летний водитель и 77-летняя пассажирка погибли на месте.

Под Лидой столкнулись два автомобиля — водитель и пассажирка погибли на месте