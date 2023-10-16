Самолёт Belavia только со второго раза смог вылететь из Москвы в Минск - "ОтВинта"

Опубликовано: 16.10.2023 22:32 , Обновлено: 16.10.2023

Телеграм-канал "ОтВинта" сообщил 16 октября, что в московском аэропорту "Пулково" 13 октября произошел инцидент с самолётом Belavia. Тому уже с пассажирами на борту пришлось возвращаться на ремонт, даже не взлетев. В компании о происшествии не сообщали.

“Инцидент произошёл 13 октября. Embraer Е175L (б/н EW-512PO) должен был выполнять рейс из Санкт-Петербурга в Минск, однако из-за возникновения внештатной ситуации прибыл в аэропорт следования с 3-часовым опозданием”, - сообщил автор Тг-канала “ОтВинта”.

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Он сообщил со ссылкой на свой источник в национальном аэропорту “Минск”, где базируется белорусский авиаперевозчик, в самолёте сломалась система кондиционирования пассажирского салона.

Тг-канал утверждает, что случившееся не является следствием введенных в отношении Belavia западных санкций.

“Нет, подобные сбои случаются и у самолётов западных авиаперевозчиков. Ничего нового. Техническое обслуживание белорусских самолётов проводится в полном соответствии с технической документацией”, - передает слова своего источника “ОтВинта”.

“Устранение неполадок заняло почти 1,5 часа. После прибытия в Минск самолёт в тот же день выполнил ещё несколько рейсов”, - говорится в сообщении тг-канала.

Ранее Телеграф сообщил, что издание AirportHaber сообщило, что Турция ввела запрет на обслуживание самолетов из Беларуси, если они произведены с участием США. Такое решение власти страны приняли после уведомления Минфина США с требованием соблюдать санкции. Впрочем, после этого самолёты белорусского авиаперевозчика продолжили полеты в Турцию.

Турция запретила обслуживание самолетов из Беларуси