В Минздраве рассказали, из-за чего самолёт «Белавиа» экстренно посадили в Витебске

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Опубликовано: 09.08.2023 07:23 , Обновлено: 09.08.2023

В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси вечером 8 августа рассказали, что стало причиной экстренной посадки самолёта компании "Белавиа" в Витебске. Оказалось, что во время полёта на борту самолёта стало плохо двухлетнему ребёнку, из-за чего пилоты приняли решение экстренно посадить самолёт.

Сотрудники аэропорта в беседе с изданием Sputnik рассказали, что у малыша случился “то ли приступ эпилепсии, то ли судороги на фоне высокой температуры”. В такой ситуации, когда здоровью пассажира угрожает опасность, экстренная посадка самолёта - нормальная практика, объяснили в аэропорту

“Если у пассажира, например, сердечный приступ, давление или еще какие-то проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного вмешательства, самолет либо возвращается, либо совершает посадку в любом подходящем аэропорту, находящемся поблизости”, – пояснили там.

В свою очередь в Минздраве сообщили, что ребенка госпитализировали в областной детский клинический центр, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, сообщило агентство БелТА.

Как сообщалось, самолет “Белавиа”, летевший из Москвы в Минск, совершал экстренную посадку в Витебске в связи с тем, что ребенку-пассажиру стало плохо. После аварийной посадки ребенка забрала скорая. Экипажу оказали необходимую помощь по дозаправке воздушного судна, и самолет отправился дальше по маршруту. На данный момент он уже прибыл в Минск.

Как ранее сообщал Телеграф, 8 августа самолёт компании “Белавиа” Embraer E195LR, вылетевший в 15:13 из московского аэропорта “Домодедово” и направлявшийся в Минск, в 16:30 совершил экстренную посадку в Витебске. Примерно через 40 минут после посадки самолет продолжил полет и благополучно приземлился в пункте назначения. Отклонение от расписания составило почти час.

Самолёт «Белавиа» совершил в Витебске экстренную посадку. Что известно?