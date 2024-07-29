Самолёт "Белавиа", летевший в Грузию, экстренно сел в российской Астрахани. Что случилось?

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Опубликовано: 29.07.2024 14:12 , Обновлено: 29.07.2024

В ночь с 28 на 29 июля самолёт компании "Белавиа", вылетевший из Минска в грузинский Кутаиси, совершил экстренную посадку на полпути. Пилотам пришлось незапланированно посадить самолёт в российской Астрахани и пересадить пассажиров на другой борт. В авиакомпании объяснили, что произошло.

Инцидент произошёл с самолетом Embraer E195LR (EW-513PO) компании “Белавиа”. Согласно данным международного сервиса flightradar24.com, он вылетел из Минска с небольшой задержкой в 10 минут от запланированного времени, но не долетев до Грузии был перенаправлен в Астрахань.

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По данным портала Onliner, в компании “Белавиа” объяснили это “техническими причинами”, но в подробности инцидента не углублялись, подчеркнув лишь, что в решении посадить самолёт на полпути руководствовались “приоритетной задачей” - “обеспечением безопасности пассажиров”.

“Потому для завершения изначального маршрута было принято решение отправить в Астрахань другое воздушное судно”, - пояснили в компании, сообщив, что на время ожидания пассажирам предоставили номера в гостинице, организовали для них питание и обеспечили напитками.

Вылет из аэропорта Астрахани пассажиров, которым пришлось прервать своё путешествие, запланировали на 13:30, прибытие в Кутаиси — в 14:50 по местному времени.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлым летом один из пассажиров самолёта белорусской компании “Белавиа” сломал зуб, возвращаясь с отдыха из Турции. Спустя год ему удалось через суд добиться возмещения материального и морального вреда, засудив туроператора “за нарушение прав потребителя”. Подробности гражданского дела рассказали в Верховном суде Беларуси.

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