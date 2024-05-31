Мужчина сломал зуб о косточку чернослива на рейсе "Белавиа". Сколько отсудил у туроператора?

Опубликовано: 31.05.2024 08:32 , Обновлено: 31.05.2024

Прошлым летом один из пассажиров самолёта белорусской компании "Белавиа" сломал зуб, возвращаясь с отдыха из Турции. Спустя год ему удалось через суд добиться возмещения материального и морального вреда, засудив туроператора "за нарушение прав потребителя". Подробности гражданского дела рассказали в Верховном суде Беларуси.

Ответчиком по гражданскому иску стала столичная компания ООО “АнексТур Бай”, с которым мужчина заключил договор на авиатур в турецкую Анталью. Как следует из материалов дела, проблема возникла на обратном пути: за ужином, предложенным на борту самолёта “Белавиа”, мужчина сломал зуб о косточку чернослива, которая была в еде. Этот факт мужчина в суде подтвердил фотографией и пояснительной запиской от бортпроводника.

Реставрация зуба мужчине обошлась в 171,76 рубля. Однако, туроператор, к которому мужчина обратился с претензией, добровольно взять на себя возмещение затрат по восстановлению зуба отказался, из-за чего тому пришлось обратиться в суд. Он также потребовал от компании компенсацию морального вреда в размере 1,5 тыс. рублей.

Почему виновным признали туроператора, а не “Белавиа”?

В результате суд Первомайского района Минска признал именно туроператора виновным в нарушении прав потребителя, а не компанию “Белавиа”, на борту которой и произошёл инцидент. Именно туроператор, как следует из приговора суда, обязан был по договору, заключённому при оформлении тура, отвечать “за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными им организациями, в том числе осуществляющими перевозку туристов и предоставляющим туристам питание”.

Туркомпании присудили возместить мужчине убытки по восстановлению зуба в полном объёме - все 171,76 рубля, а вот сумму компенсации морального вреда снизили до 500 рублей. Таким образом, общая сумма компенсации пострадавшему составила 671,76 рубля. Расходы по оплате юридической помощи в размере 1,4 тыс. рублей и госпошлину в доход государства в размере 185 рублей также придётся взять на себя туроператору.

Оспаривать приговор суда туроператор не стал - он уже вступил в законную силу.

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