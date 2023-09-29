Россия вернула в Беларусь 100 000 клещей

Опубликовано: 29.09.2023 15:54 , Обновлено: 29.09.2023

Из Беларуси в РФ пытались ввезти 100 000 клещей-энтомофагов, но российская сторона посчитала их перевозку незаконной и развернула груз.

Машину с клещами Phytoseiulus Persimilis остановили в пропускном пункте «Красный Камень» (Злынковский район). По документам, клещей везли в Белгородскую область РФ. На груз был ветеринарный сертификат, выданный белорусской ветеринарной службой, а страной происхождения был указан Египет.

Сотрудники Россельхознадзора установили, что сведения на упаковке не соответствуют информации в сопроводительных документах. Кроме того, в ветеринарном сертификате не было всей необходимой информации и были указаны некорректные сведения о назначении и нахождении груза на территории Таможенного союза.

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Также отсутствовало генеральное разрешение Россельхознадзора на ввоз в РФ из Беларуси насекомых происхождения Египта. В итоге клещей вернули в Беларусь.

[info_b]Клещи-энтомофаги – хищные клещи, используются в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Россельхознадзор заявил, что нашел опасные бактерии в белорусской икре и мясе птицы.

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