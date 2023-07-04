Россельхознадзор нашёл в белорусской молочке опасные микроорганизмы. Что не прошло контроль?

Опубликовано: 04.07.2023 08:59 , Обновлено: 04.07.2023

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 3 июня объявила о введении запрета на ввоз в страну продукции белорусской компании "Здравушка-милк", филиала Слуцкого сыродельного комбината. Причиной стало повторное обнаружение "мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов" в молоке, утверждают в российском ведомстве.

Информация о запрете на белорусскую молочку была внесена в реестр продукции, на которую распространяются ограничения на ввоз Россельхознадзора. Временный запрет вступит в силу 5 июля.

Причина, указанная в реестре в качестве основания для запрета - “повторное выявление КМАФАнМ” в молоке питьевом производства филиала “Здравушка-милк”.

[info_b]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.[/info_b]

Белорусские службы, ответственные за надзор за качеством продуктов, пока не комментировали запрет Россельхознадзора.

Ранее в российском ведомстве поясняли, что КМАФАнМ - это обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Тест на КМАФАнМ позволяет определить санитарно-гигиеническое состояние продукта, исходя из общей численности микроорганизмов. Он широко применяется в молочной промышленности и служит показателем санитарно-гигиенических условий производства и хранения сырого молока и молочной продукции.

“Основная причина превышения общего количества бактерий в сыром молоке — нарушение гигиены на производстве: нарушение технологии доения; плохая промывка доильного оборудования; неудовлетворительные условия хранения сырого молока в танке-охладителе; неисправность танков-охладителей”, - рассказали в российском ведомстве.

Россельхознадзор заявил, что нашел в молочных продуктах из Беларуси возбудителя листериоза и антибиотики. В каких?

Напомним, в мае Россельхознадзор объявил, что нашёл в сыре “Рикотта” производства ОАО “Туровский молочный комбинат” листерию — бактерию, которая вызывает листериоз. Там заявили, что белорусские производители и ветеринарные службы не отреагировал на претензии.

А в апреле Россельхознадзор также жаловался на обнаруженный в копченом сыре «Туровского молочного комбината» говяжий жир.