"Решил порадовать салютом" - В Шумилино охотник выстрелил в окно жилого дома

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Опубликовано: 12.02.2025 13:55 , Обновлено: 12.02.2025

Милиция 12 февраля сообщила сразу о двух инцидентах со стрельбой из оружия в Шумилинском районе на Витебщине. Так, в первом случае 60-летний охотник выстрелил в окно жилого дома, чтобы "порадовать даму сердца праздничным салютом", передали правоохранители.

По [link href=“https://t.me/uvd_vitebsk/27500” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] УВД Витебского облисполкома, на днях 54-летняя женщина пожаловалась в милицию Шумилино на то, что неизвестный пробил выстрелом стекло в оконном проеме и стену внутри комнаты дома. Как утверждают правоохранители, это сделал 60-летний охотник, проживающий в этом городском поселке.

“Он совместно с сожительницей несколько дней употреблял спиртные напитки, празднуя день рождения женщины. В честь этого события мужчина решил порадовать даму сердца импровизированным праздничным салютом из охотничьего ружья”, - рассказали в милиции.

По их данным, будучи пьяным, мужчина выстрелил из окна своего дома, пуля попала в дом напротив, пробила окно и вошла в стену. Хозяева дома при этом отсутствовали. Охотника задержали при силовой поддержке ОМОНа.

Милиция стреляла в минской многоэтажке. Что случилось?

А второй случай с выстрелом из охотничьего ружья произошел в Шумилинском районе. По информации УВД Витебского облисполкома, 47-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил стрельбу по дому, где жили двое рабочих.

Как утверждают правоохранители, между мужчиной и рабочими случился конфликт, который и перерос в стрельбу. Но сообщили своему нанимателю об этом они только спустя несколько дней. Милиция задержала подозреваемого.

“Как и в первом случае, обошлось без жертв”, - добавили в УВД Витебского облисполкома. Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовные дела за хулиганство (ст. 339 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси).

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