Сморгонский суд вынес приговор мужчине, который обстрелял из пневматики подростков, взрывавших петарды

Опубликовано: 21.01.2025 10:08 , Обновлено: 21.01.2025

Суд Сморгонского района на днях вынес приговор по делу 35-летнего мужчины, который прошлой осенью обстрелял из пневматики подростков, взрывавших петарды во дворе жилой многоэтажке. Журналисты Telegraf.news узнали, как наказали мужчину.

Жителя райцентра признали виновным в хулиганстве с применением оружия (часть 3 статьи 339 УК Беларуси), сообщили в Верховном суде страны.

По данным следствия, вечером 16 сентября 2024 года он “беспричинно и из хулиганских побуждений” устроил пальбу по подросткам во дворе многоэтажного дома по улице Якуба Колоса через открытое окно своей квартиры. В качестве оружия, согласно информации, озвученной в суде, мужчина использовал конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие “Stalker S92ME”. Из него мужчина прицельно выстрелил как минимум трижды.

В результате металлические сферические пули, которые использовались в пневматическом оружии, угодили в подростка 2009 года рождения - на его грудной клетке остались кровоподтеки.

В УВД Гродненского облисполкома после инцидента сообщали, что причиной хулиганских действий мужчины стало шумное поведение подростков. Когда компания стала взрывать петарды, мужчина проснулся от громких хлопков и взялся за пневматический пистолет, чтобы распугать их.

По словам самого мужчины, ни в кого конкретно он не целился, а стрелял хаотично. Однако избежать наказания за свои действия ему не удалось.

Сморгонский суд признал его виновным в “умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, повреждением чужого имущества, совершенных с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений”. В качестве наказания мужчину решили направить в исправительное учреждение открытого типа на 3 года 3 месяца.