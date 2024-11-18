Милиция стреляла в минской многоэтажке. Что случилось?

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Опубликовано: 18.11.2024 15:31 , Обновлено: 18.11.2024

В МВД сообщили, что милиции в минской многоэтажке пришлось выстрелить по мужчине, который, по информации правоохранителей, размахивая ножами, направился в их сторону.

Как передали в ведомстве, на линию 102 позвонили и рассказали о находящемся в гостях мужчине, который “скандалит, ломает дверь и бросается на девушку”. На место - в дом по улице Холмогорской - выехали сотрудники Партизанского РУВД.

“Обнаружив по адресу агрессора с двумя ножами, милиционеры потребовали успокоиться и бросить оружие на пол. Неоднократные законные требования правоохранителей он проигнорировал и, размахивая ножами, направился в их сторону, представляя реальную угрозу жизни и здоровью”, - сказали в МВД.

Затем, продолжили там, сотрудники предупредили о применении табельного оружия, но мужчина продолжил двигаться в их сторону. Поэтому милиционер выстрелил по его ногам. По словам правоохранителей, мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

По информации милиции, фигурантом оказался 31-летний минчанин, которого ранее не один раз судили, в том числе за хулиганство и незаконный оборот наркотиков, а также за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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В МВД также напомнили, что сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства. “Посягательство на него в любых формах влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия”, - предупредили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что рано утром 12 июля милиция получила сообщение о том, что во дворе многоэтажки в минском микрорайоне Шабаны мужчина с ножом в руках угрожает всех зарезать. На место прибыли сотрудники Заводского РУВД столицы.

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