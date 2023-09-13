"Ранее украл 8 велосипедов" – На видео попало, как в Гродно 10-летний мальчик обокрал магазин

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Опубликовано: 13.09.2023 10:45 , Обновлено: 13.09.2023

В Гродно 10-летний мальчик обокрал магазин электронных сигарет. Как выяснилось, до этого он попадался на похищении велосипедов.

Произошло это в одном из ТЦ в центре города. Вечером туда зашли два подростка. Сам торговый центр был еще открыт, а вот магазин с «вейпами», который размещался в одном из проходов, уже не работал, рассказал о случившемся портал newgrodno.by.

Один из мальчиков смотрел, чтобы никто не шел, а второй – провернул дело: снял часть прилавка, забрался на него и вытянул из витрины четыре «вейпа» общей стоимостью в 300 рублей.

Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Милиционеры установили личности ребят. Выяснилось, что один из них – 10 летний мальчик уже знаком милиции.

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«Проблемного парня воспитывает одна мать. Он часто предоставлен себе. Ранее он уже украл восемь велосипедов», — рассказал Ярослав Василевский, представитель УВД Гродненского облисполкома.

В тот вечер мать была на работе, присмотреть за ребенком было некому. Теперь парня определили в социальное учреждение.

«В дальнейшем обстановку в семье изучит комиссия по делам несовершеннолетних. Мама понесёт ответственность за действия сына не только в административном аспекте, но и в материальном плане за похищенный товар и поврежденную витрину», — сказал Василевский.

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