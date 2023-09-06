Белорус зашел в метро с оружием. Что собирался сделать?

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Опубликовано: 06.09.2023 11:25 , Обновлено: 06.09.2023

В минском метро на станции «Михалово» служба безопасности остановила мужчину, который пытался пронести холодное оружие.

На видео попало, как в Минске парень зацепился за электричку и поехал. Чем закончилось?

У него изъяли кастет. Минчанин пояснил, что нашел его два месяца назад в сарае, использовал для рыбалки: спиливал с него части для оснастки удочки грузилами. А когда его остановили в метро, вез кастет на стройку, чтобы использовать в качестве отвеса.

Экспертиза показала, что этот «многофункциональный» предмет представляет собой кастет, изготовленный самодельным способом, и он является холодным оружием.

Фото: sudexpert.gov.by

Материалы дела об административном правонарушении направили в суд.

[info_b]По закону, за незаконное ношение или перевозку холодного оружия, грозит штраф в размере от двух до шести базовых величин (от 74 до 222 рублей, соответственно).[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что в МВД рассказали, какие ножи белорусов посчитают «холодным оружием».

Штраф до 222 рублей. В МВД рассказали, какие ножи белорусов посчитают «холодным оружием»