Работали 9 бригад скорой помощи. Под Молодечно в ДТП попал автобус с детьми

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Опубликовано: 10.07.2023 19:06 , Обновлено: 10.07.2023

В Молодечненского районе, возле деревни Лозовец, днем 10 июля произошла авария с автобусом, перевозившим детей.

В УВД Миноблисполкома рассказали, что водитель не справился с управлением, автобус занесло и он опрокинулся на правую сторону, сообщилаБелТА.

В Минздраве отметили, что врачи оказали всем нуждающимся помощь. Всего медики осмотрели и проконсультировали 50 детей в возрасте от 8 до 11 лет.

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Фото: "Минская правда"

Фото: "Минская правда"

На месте работали девять бригад скорой помощи. Родители 20 детей отказались от поездки в больницу, их детей осмотрели на месте. Тринадцать детей отправили в детскую больницу Молодечно (один ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом «ушиб позвоночника»). Десять - в 1-ю больницу Молодечно, им помощь оказана амбулаторно, никто не госпитализирован. Семь - в Вилейскую больницу, все обслужены амбулаторно, без госпитализации.

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