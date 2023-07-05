В Польше перевернулся автобус с белорусами - 11 человек в больнице

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Опубликовано: 05.07.2023 10:36 , Обновлено: 05.07.2023

В польском Тересполе, недалеко от границы с Беларусью, утром 5 июля перевернулся пассажирский автобус, который следовал из Беларуси в варшавский аэропорт Модлин. По данным польской полиции, в результате ДТП были госпитализированы для обследования 11 пассажиров, в том числе двое детей.

Как рассказала представитель полиции Бяла-Подляски Барбара Сальчиньская-Пырхла, авария произошла около семи утра по минскому времени. Автобус на повороте дороги по непонятным пока причинам съехал в кювет и перевернулся на бок. В автобусе, который должен был доставить белорусов в аэропорт, находились 49 пассажиров и водитель, сообщило польское издание Polsatnews.

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По словам представительницы полиции, после того, как автобус перевернулся, и пассажиры, и водитель смогли самостоятельно покинуть салон. Однако, некоторым из ним пришлось оказывать медицинскую помощь - 17 пассажирам это удалось сделать прямо на месте ДТП, однако 11 человек решили отправить на более тщательное обследование в больницу в Бяла-Подляске.

Причины ДТП в настоящее время выясняет местная полиция.