Под Брестом мужчина лег под колеса несущегося на него автомобиля
🎥 Видео
Водитель заснял на видеорегистратор, как на трассе М1 (рядом с мостом у деревни Косичи) мужчина ложиться прямо под колеса едущего на него автомобиля.
Точно не известно, когда было снято видео (на записи дата четко не видна). Но вероятно, произошло это вечером 6 июля.
«Безумие и… безумие (мгновение до смерти)», - так подписал ролик автор.
На видео видно, как на проезжей части лежит мужчина. В какой-то момент в кадре появляется еще один человек, который оттаскивает первого с трассы. Наезда удалось избежать.
В комментариях люди написали:
- «… хочу предупредить других водителей. Сам каждый день езжу, отвлечься можно на секунду — и катастрофа неминуема. Не хочется, чтобы кто-то “сел” из-за глупости другого», - отметил один.
- «Надеюсь, лежачего привлекли к ответственности», - заметил другой.
- Жесть конечно. Водитель-умничка, бдительность одно из самых главных качеств на дороге».
- «Каждый день там езжу по несколько раз, выходят мужики из-за фур, даже со скоростью 50км катастрофа не минуем».
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Темы: #Происшествия #Беларусь #Брест #ДТП