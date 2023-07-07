Под Брестом мужчина лег под колеса несущегося на него автомобиля

🎥 Видео

Опубликовано: 07.07.2023 11:30 , Обновлено: 07.07.2023

Водитель заснял на видеорегистратор, как на трассе М1 (рядом с мостом у деревни Косичи) мужчина ложиться прямо под колеса едущего на него автомобиля.

Точно не известно, когда было снято видео (на записи дата четко не видна). Но вероятно, произошло это вечером 6 июля.

«Безумие и… безумие (мгновение до смерти)», - так подписал ролик автор.

На видео видно, как на проезжей части лежит мужчина. В какой-то момент в кадре появляется еще один человек, который оттаскивает первого с трассы. Наезда удалось избежать.

В комментариях люди написали:

«… хочу предупредить других водителей. Сам каждый день езжу, отвлечься можно на секунду — и катастрофа неминуема. Не хочется, чтобы кто-то “сел” из-за глупости другого», - отметил один.

«Надеюсь, лежачего привлекли к ответственности», - заметил другой.

Жесть конечно. Водитель-умничка, бдительность одно из самых главных качеств на дороге».

«Каждый день там езжу по несколько раз, выходят мужики из-за фур, даже со скоростью 50км катастрофа не минуем».

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