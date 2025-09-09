Туск объявил о полном закрытии границы Польши с Беларусью. Для поездов тоже

Опубликовано: 09.09.2025 15:02 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства 9 сентября прокомментировал предстоящие российско-белорусские военные учения "Запад-2025", которые должны начаться на территории Беларуси 12 сентября. В этот день, по словам Туска, польская сторона "закроет границу с Беларусью", в том числе, для поездов.

Военную доктрину, положенную в основу российско-белорусских манёвров, Туск назвал “очень агрессивной”, а также пожаловался на то, что военные учения будут проходить “совсем рядом с польской границей”. Политик предположил, что целью учений, в числе прочего, является Сувалкский коридор.

“Цель в смысле имитации операции. Пока что это имитация операции”, — пояснил своё высказывание польский премьер.

[inf]Сувалкский коридор — это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, который соединяет Польшу и Литву (а в целом — страны Балтии с остальной частью НАТО) и граничит с Беларусью, а также Калининградской областью России.[/inf]

“Поэтому в интересах национальной безопасности в связи с проведением учений “Запад” с четверга на пятницу мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы”, — процитировал заявление Туска польский портал WP.pl.

По информации польского портала Interia, границы с Беларусью будут закрыты в полночь , в ночь с четверга на пятницу, 12 сентября .

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Польши в очередной раз рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Беларусь. Официальный представитель МИД Павел Вронский на пресс-конференции в пятницу, 5 сентября, заявил, что в Беларуси поляки “могут столкнуться с неблагоприятными для них событиями”.

“Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты со всей серьёзностью”, — заявил тогда представитель польского МИД.

Беларусь пообещала отвести манёвры «Запада-2025» вглубь страны

[inf]Белорусские пограничная и таможенная службы пока информацию о закрытии польской границы никак не прокомментировали.[/inf]

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил о решении «снизить параметры» предстоящих совместных с Россией стратегических учений «Запад-2025» и перенести их основные маневры «вглубь территории Республики Беларусь от западных границ». По его мнению, этот шаг свидетельствует о готовности Минска «к диалогу и снижению напряжённости в регионе», несмотря на, как предположили в ведомстве, вероятное отсутствие «конструктивной ответной реакции» со стороны Запада.

Между тем, этой осенью в военных учениях по обе стороны границы Беларуси со странами Евросоюза планируют принять участие порядка 100 тыс. человек: Беларусь с Россией по одну сторону, Польша, Литва, Латвия и их союзники по НАТО — с другой. Учебные манёвры уже назвали “самой масштабной военной демонстрации силы” 2025 года. Посмотрели, что запланировали в рамках учений соседи Беларуси.

Не менее 100 тыс. военных по обе стороны границы Беларуси приступили к учениям. Что запланировали поляки?