В МНС попросили белорусов проигнорировать СМС с реквизитами для уплаты налогов

Опубликовано: 04.09.2025 16:33 , Обновлено: 04.09.2025

Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов о новом виде мошенничества. По их информации, в последнее время белорусам стали поступать звонки и СМС-сообщения якобы от имени налоговых органов с требованием срочно уплатить имущественный налог.

При этом, как пояснили в ведомстве, по ту сторону трубки (либо в СМС) требуют перевести деньги на конкретные расчётные счета, которые готовы продиктовать потенциальным жертвам. В МНС категорически заявили, что это обман.

В пресс-службе подчеркнули, что налоговые органы не устраивают СМС-рассылки с информацией о налогах, в которых есть ссылки для оплаты или реквизиты для перевода.

Сейчас как раз по всей стране идёт рассылка извещений о едином имущественном платеже. Напомним, он включает в себя налоги на недвижимость, землю и транспорт. Обычно срок уплаты — до 15 ноября. Но в 2025 году этот срок до 17 ноября , потому что 15 ноября — суббота.

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Официальные извещения могут прийти либо в виде бумажного письма по почте, либо в электронном виде в «Личный кабинет плательщика», но никогда — в виде СМС с расчётным счётом.

Оплатить имущественные налоги можно только тремя официальными и безопасными способами:

через сервис «Личный кабинет плательщика» на портале МНС ;

; через систему ЕРИП ;

; в кассах отделений банков или почты .

Кроме того, звонки из налоговой в мессенджеры тоже маловероятны. В ИМНС по Минску назвали лишь один случай.

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