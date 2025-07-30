МНС пообещало разослать 3,6 млн белорусам извещения на уплату налога. До какого оплатить?

Опубликовано: 30.07.2025 13:10 , Обновлено: 30.07.2025

Порядка 3,6 миллиона белорусов в скором времени начнут получать извещения на уплату имущественных налогов за 2024 год. Такую сумму налогоплательщиков назвал 30 июля начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский. Узнали, какой срок ответил белорусам на оплату.

По словам Ковалевского, налоговые органы ещё не закончили расчёты имущественных налогов для всех граждан, однако уже очень скоро владельцам авто, недвижимости и земельных участков начнут приходить извещения. Их пообещали разослать до 1 октября. В этом случае на оплату налогов за прошлый год у человека будет минимум полтора месяца.

Согласно действующему Налоговому кодексу, единый платёж по имущественным налогам (транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость) нужно провести до 15 ноября. Однако, поскольку в этом году эта дата выпадает на субботу, крайний срок сместили на два дня - до понедельника, 17 ноября , передал Onliner.by.

По словам Ковалевского, точные суммы налогов, начисленных человеку за 2024 год, как и ранее, будут выставляться в личном кабинете плательщика на сайте МНС - те, кому их уже рассчитали, уже могут видеть их в системе и прямо там же оплатить налог (или его часть - так делать тоже можно). Также провести платёж можно через ЕРИП, в отделениях банков или на почте.

Что будет с теми, кто не заплатит вовремя?

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в Министерстве по налогам и сборам рассказывали, что тем, кто не успеет по какой-то причине внести платежи вовремя, грозят штрафные санкции. Для начала не вписавшиеся в дедлайн граждане получат предупреждение с требованием всё же оплатить налоги (например, посредством неоднократных SMS или почтовых «писем счастья» от налоговой). Если же настойчивые просьбы госорганов останутся не услышанными, человека могут привлечь к ответственности.

У белорусов остался последний день для уплаты имущественных налогов. Что будет тому, кто опоздал?

Так, за неуплату налога свыше одной базовой величины (то есть более 42 рублей налога), предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой ( 21 рубля ). Это же наказание грозит тем, кто по ошибке внесёт неполную сумму налога.

Если же налоговая выяснит, что человек не заплатил (частично или полностью) умышленно, то административная ответственность будет более суровая — штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин ( 420 рублей сегодня).

Кроме того, за каждый день просрочки налоговые органы начисляют пеню , размер которой будет напрямую зависеть от неуплаченной суммы.