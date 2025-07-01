Налоговики назвали один случай, когда могут позвонить белорусам в Viber

Опубликовано: 01.07.2025 13:40 , Обновлено: 01.07.2025

Налоговая инспекция по Минску предупредила о новой-старой мошеннической схеме. Минчанам начали поступать звонки в Viber от людей, которые представляются сотрудниками ведомства. Сценарий «разводки», как её назвали в столичной ИМНС, классический. Белорусу якобы поступили деньги и их нужно срочно спасать, явившись по адресу Мясникова, 29, иначе «деньги спишутся».

При этом в налоговой сделали важную оговорку, назвав единственный случай, когда звонок от налогового инспектора в мессенджере не является обманом. Связь через Viber или другой мессенджер возможна только при одновременном соблюдении трёх условий :

вы уже общаетесь с конкретным сотрудником по какому-то вопросу (например, в рамках проверки);

общаетесь с конкретным сотрудником по какому-то вопросу (например, в рамках проверки); вы знаете его Ф. И. О. и должность;

его Ф. И. О. и должность; вы сами попросили его или согласились на такой способ связи для решения вашего вопроса.

Во всех остальных случаях звонок из «налоговой» в Viber — это 100% мошенники .

В налоговой инспекции «порадовались», что некоторые бдительные граждане, получив «странный звонок», не поверили и перезвонили в инспекцию для уточнения.

«Однако нас беспокоит судьба тех, кто не позвонил…», — с некоторой тревогой отметили в ведомстве.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в столичной инспекции решили предостеречь самозанятых белорусов от «изобретения велосипеда».

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