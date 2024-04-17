"Пришел в лес в рыбацких сапогах" - СК пригрозил белорусу сроком до 3 лет. Что назвали доказательством незаконной рыбалки?

Опубликовано: 17.04.2024 17:18 , Обновлено: 17.04.2024

Слонимская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира заподозрила белоруса в незаконной рыбалке на одном из водоемов региона. Мужчина был обут в рыбацкие сапоги, а недалеко от места стоянки его машины нашли сеть и сам улов, сообщили инспекторы. Об инциденте рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Гродненской области.

По информации следователей, сам белорус свою причастность к рыбалке отрицал и пояснил инспекторам, что приехал в лес для сбора березового сока. При этом, как рассказали в УСК, никаких приспособлений для такой процедуры, как и разрешения, у 65-летнего мужчины не было.

В сети, которую нашли инспекторы в лесу недалеко от авто жителя района, было 24 особи рыбы общим весом 38 кг. Мужчина же, по информации УСК, “спешно покинул место преступления”.

Фото: УСК по Гродненской области

Но на следующее утро, отметили следователи, мужчина сам пришел в районный отдел СК, где отказался от дачи показаний и отрицал причастность к ловле. Представители Следственного комитета обвинили пожилого мужчину в том, что он “постоянно юлил” и жаловался на здоровье.

“Кроме того, видимо, не желая предавать огласке историю с «неудавшейся рыбалкой», намереваясь скрыть от коллег данную информацию, указал сотруднику, что находится на пенсии, в то время как имеет постоянное место работы”, - заявили в УСК по Гродненской области.

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Следователь принял решение задержать 65-летнего белоруса “по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления”. Далее сотрудники УСК узнали адрес дома родителей подозреваемого, где нашли надувную лодку с веслами, сапоги и предметы одежды, в которых мужчина находился на месте незаконной рыбалки, а также веревку и мешок, “аналогичные тем, что обнаружены у водоема”.

Фото: УСК по Гродненской области

Также следователи нашли в этом доме нелегальные орудия ловли рыбы: сеть-подъемник и сетевые ловушки.

Слонимский районный отдел СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК Беларуси. Наказание за это - штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или же лишение свободы на срок до трех лет. Общий размер ущерба, по информации УСК по Гродненской области, составил почти 6 тыс. рублей .

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