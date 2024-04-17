"Пришел в лес в рыбацких сапогах" - СК пригрозил белорусу сроком до 3 лет. Что назвали доказательством незаконной рыбалки?
Слонимская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира заподозрила белоруса в незаконной рыбалке на одном из водоемов региона. Мужчина был обут в рыбацкие сапоги, а недалеко от места стоянки его машины нашли сеть и сам улов, сообщили инспекторы. Об инциденте рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Гродненской области.
По информации следователей, сам белорус свою причастность к рыбалке отрицал и пояснил инспекторам, что приехал в лес для сбора березового сока. При этом, как рассказали в УСК, никаких приспособлений для такой процедуры, как и разрешения, у 65-летнего мужчины не было.
В сети, которую нашли инспекторы в лесу недалеко от авто жителя района, было 24 особи рыбы общим весом 38 кг. Мужчина же, по информации УСК, “спешно покинул место преступления”.
Но на следующее утро, отметили следователи, мужчина сам пришел в районный отдел СК, где отказался от дачи показаний и отрицал причастность к ловле. Представители Следственного комитета обвинили пожилого мужчину в том, что он “постоянно юлил” и жаловался на здоровье.
“Кроме того, видимо, не желая предавать огласке историю с «неудавшейся рыбалкой», намереваясь скрыть от коллег данную информацию, указал сотруднику, что находится на пенсии, в то время как имеет постоянное место работы”, - заявили в УСК по Гродненской области.
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Следователь принял решение задержать 65-летнего белоруса “по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления”. Далее сотрудники УСК узнали адрес дома родителей подозреваемого, где нашли надувную лодку с веслами, сапоги и предметы одежды, в которых мужчина находился на месте незаконной рыбалки, а также веревку и мешок, “аналогичные тем, что обнаружены у водоема”.
Также следователи нашли в этом доме нелегальные орудия ловли рыбы: сеть-подъемник и сетевые ловушки.
Слонимский районный отдел СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК Беларуси. Наказание за это - штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или же лишение свободы на срок до трех лет. Общий размер ущерба, по информации УСК по Гродненской области, составил почти 6 тыс. рублей .
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