Поймал — отпусти. Белорусов предупредили о штрафе в 2000 рублей за лов этой рыбы

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Опубликовано: 04.04.2024 10:31 , Обновлено: 04.04.2024

В водоёмах Беларуси на данный момент обитает около 65 видов рыб, 9 из которых, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, отнесены к «краснокнижным». За одну из них — сырть (рыбец) — можно нарваться на крупный штраф. Об этом предупреждает онлайн-портал о рыбалке Fishing.by.

Рыбец обычно “проходная” рыба, однако в Беларуси обитает её жилая форма, которая не уходит в море и остаётся на всю жизнь в реке. Её численность в последние годы постепенно восстанавливается, особенно в Вилии, Западной Двине и верхней части Днепра. В наших условиях рыба редко достигает длины 45 сантиметров и массы 1,2 килограммов. Обычный размер рыбца составляет до 32 см, а масса — до 500 граммов.

[info_b]Интересно, что в Беларуси и России у этой рыбы два “имени” — “сырть” и “рыбец”. А вот, например, в Прибалтике её называют “вимба”, в Финляндии – “сулкава”, а в Польше – “цирта” или “чаровница”.[/info_b]

При непреднамеренном вылове рыбу нужно немедленно отпустить, иначе ваши действия могут квалифицировать как злостное браконьерство. Дело в том, что этот вид занесён в Красную книгу, и за незаконный лов может грозить крупный штраф — до 50 базовых величин (2000 рублей) . Кроме того, рыбака могут привлечь к уголовной ответственности (в зависимости от суммы ущерба).

Ранее Telegraf.news писал, что Государственная инспекция охраны животного и растительного мира напомнила белорусам об административной ответственности за незаконное рыболовство во время нереста.

В ведомстве рассказали, что особое внимание в весенний период инспекторы уделят хранению и использованию запрещенных орудий рыболовства. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 16.26 КоАП Беларуси, санкция для физлиц — штраф в размере до 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей ) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Для индивидуальных предпринимателей штраф значительно выше: до 200 базовых величин (до 8000 рублей ) с конфискацией орудия правонарушения или без конфискации. А для юрлиц установили взыскание до 500 базовых величин (то есть до 20 тыс. рублей ).

Но есть нюанс. Лицо, которое добровольно сдало запрещенное орудие рыболовства, освобождается от административной ответственности. Сдать сети можно в любом территориальном подразделении Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В природоохране рассказали, как белорусским браконьерам избежать штрафа в 1200 рублей. Вот что нужно сделать