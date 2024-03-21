В Беларуси начали ловить рыбаков-нарушителей с помощью дронов

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Опубликовано: 21.03.2024 09:42 , Обновлено: 21.03.2024

В Беларуси рыбаков, которые не соблюдают действующее законодательство, стали ловить с помощью дронов. Один из примеров привел телеканал "Беларусь 1".

Случай произошел на озере Червоное Житковичского района Гомельской области.

“Нарушителя заметили с воздуха при помощи дрона. Житель Любанского района с использованием сетевого подъемника добыл 51 особь щуки весом почти 32 кг. Он осуществил добычу рыбы в период запрета на вылов щуки, который в Гомельской области длится с 1 марта по 15 апреля”, - рассказала пресс-секретарь Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси Юлия Рогалинская.

Она добавила, что в период данного запрета вред, причиненный окружающей среде, рассчитывают на основании такс в тройном размере. Так, рыбак нанес ущерб природе на 459 базовых величин (или 18 360 рублей ).

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