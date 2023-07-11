Появилось видео массовой аварии на минской МКАД. В кадр попал момент столкновения

🎥 Видео

Опубликовано: 11.07.2023 21:47 , Обновлено: 11.07.2023

В Минске на МКАД, утром 11 июля, произошла массовая авария. Момент столкновения попал на видеорегистратор.

По словам читателя портала Onliner, на внутреннем кольце у съезда на Партизанский проспект столкнулись нескольких легковых автомобилей. Перекрытыми для движения оказались правая и средняя полосы. Позже появилось и видео с моментом аварии:

«Был свидетелем ДТП на кольцевой в районе съезда к станции метро „Могилевская“, — сообщил автор видео. — Насколько понял, таксист резко вылез и спровоцировал ДТП».

Появилось видео, как в Минске лист жести сорвался с фуры и полетел на заполненную машинами МКАД

На записи видно, как одна из легковушек резко перестраивается из крайнего правого ряда в средний. В тот момент по нему ехала другая машина. Они столкнулись, из-за чего вторую машину развернуло. В конце записи заметно, что в крайней правой полосе и на обочине находились автомобили — вероятно, их и объезжал перестраивавшийся водитель.

Информации о пострадавших в ДТП нет.

Напомним, ранее Телеграф писал про аварию под Молодечно: там в ДТП попал автобус с детьми. Работали 9 бригад скорой помощи:

Работали 9 бригад скорой помощи. Под Молодечно в ДТП попал автобус с детьми