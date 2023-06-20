Повисший грузовик, лобовое с автобусом и горящие авто - Что происходило на белорусских дорогах в последние дни

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Опубликовано: 20.06.2023 12:13 , Обновлено: 20.06.2023

В Беларуси за несколько дней произошло ряд ДТП: от банального столкновения, в котором никто не пострадал, до повисшего над трассой грузовика и горящих машин. Вот несколько из таких происшествий.

Повисший грузовик

Необычное ДТП 19 июня произошло в Гродно. Там с обрыва у Старого моста чуть не свалился грузовик: машина повисла на склоне, написалautogrodno.by.

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На месте работали сотрудники МЧС и ГАИ, приехала и машина «скорой».

Сотрудники МЧС вытянули повисший на склоне грузовик.

Позже в Госавтоинспекции дали подробности. Было установлено, что грузовик с цистерной ехал по путепроводу. В какой-то момент водителю стало плохо, он выпал из машины, а автомобиль завис над обрывом.

Мужчину доставили в больницу. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Уснул за рулем

Еще одно ДТП из-за самочувствия произошло в Жлобинском районе, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Днем 19 июня 40-летний водитель на автомобиле Audi ехал по трассе Р-149 «Жлобин – Светлогорск». На 13 км этой дороги он предположительно уснул за рулем, в результате чего съехал на правую обочину, после чего в кювет и перевернулся.

Водителя с травмами доставили в больницу.

Горящие автомобили

Под Могилевом

А 20 июня под Могилевом на шоссе сгорел автомобиль Renault. Возгорание произошло на 12-м километре Чаусского шоссе, рассказали в милиции.

Машина полыхала у разделительного заграждения.

В результате пожара был госпитализирован 59-летний водитель.

Отмечается, что автомобиль имел газовое оборудование. В багажнике при этом перевозилась канистра с бензином.

Начата проверка.

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В Минске

В этот же день в Минске тоже горел автомобиль, причем прямо во дворе. Об этом написал Onliner.

По словам очевидцев, у этой машины тоже было газобаллонное оборудование.

На видео с места происшествия можно увидеть, что, кроме огня, был еще и взрыв (по сообщениям свидетелей, их было три). Две припаркованные рядом с Renault автомобиля также получили повреждения.

Прибывшие к месту спасатели потушили возгорание. Пострадавших не было. В МЧС отметили, что «причины возгорания устанавливаются».

“Лоб в лоб” с автобусом

По Пинском, на трассе М10 «лоб в лоб» столкнулись два автобуса, сообщил “Виртуальный Брест”.

Судя по фото - удар был довольно сильный. На месте происшествия работали экстренные службы.

В Брестской области патруль ГАИ стрелял по машине с двумя мужчинами и 14-летней девочкой. Подробности