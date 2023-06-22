Появилось видео, как в Гродно на улице разлилась азотная кислота, и что с этим сделали в МЧС
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На одной из улиц Гродно 22 июня произошла утечка азотной кислоты, которую перевозили в специальном баке. Сотрудники МЧС показали на видео, как устраняли аварию.
В МЧС рассказали, что на одном из перекрестков в микрорайоне Девятовка из емкости для перевозки опасных химических веществ разлилась азотная кислота.
Дорогу перекрыли, устранять утечку приехали спасатели. Для этого они промыли дорогу из шлангов и устроили водяную завесу.
На устранение аварии ушло около получаса, движение на участке дороги восстановлено.
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