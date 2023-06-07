Появилось видео, как в Бресте велосипедист вылетел прямо на капот авто

🎥 Видео

Опубликовано: 07.06.2023 13:50 , Обновлено: 07.06.2023

В Бресте на пересечении улиц Краснознаменной и Сальникова утром 6 июня (судя по данным с камеры видеонаблюдения) столкнулись легковой автомобиль и велосипедист.

На видео видно, как на оживленном перекрестке люди переходят проезжую часть по пешеходному переходу, пересекают ее и велосипедисты. Все машины их пропускают.

В какой-то момент, пешеходный переход освободился, и подъехавший автомобиль продолжил движение, но тут, на огромной скорости на дорогу выехал велосипедист.

Из-за большой скорости водитель его не заметил и они столкнулись, а велосипедист прокатился на капоте машины.

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Судя по видеозаписи, причиной ДТП стало то, что водитель не убедился, что пешеходный переход свободен и никто не собирается его пересекать, а велосипедист не снизил скорость, тоже не посмотрел по сторонам и выехал на дорогу.

Кстати, недавно Телеграф писал, с какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу:

С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?