В Витебске 6-летний ребенок протаранил маршрутку. Что делала в это время мама?
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В Витебске 6 июня 6-летний ребенок на велосипеде на всей скорости въехал в маршрутку прямо на проезжей части. Это произошло около 18 часов в районе д.34 по ул.Богатырева.
Мальчик не остановился перед пешеходным переходом, где на светофоре для горел красный свет. Вместо этого ребенок со всей возможной скоростью протаранил маршрутку.
К счастью, та двигалась не быстро и мальчик лишь получил ушибы и садины. Мама ребенка в момент ДТП находилась недалеко со вторым ребёнком.
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Темы: #Происшествия #Беларусь #Витебск #ДТП