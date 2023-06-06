В Витебске 6-летний ребенок протаранил маршрутку. Что делала в это время мама?

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Опубликовано: 06.06.2023 21:22 , Обновлено: 06.06.2023

В Витебске 6 июня 6-летний ребенок на велосипеде на всей скорости въехал в маршрутку прямо на проезжей части. Это произошло около 18 часов в районе д.34 по ул.Богатырева.

Мальчик не остановился перед пешеходным переходом, где на светофоре для горел красный свет. Вместо этого ребенок со всей возможной скоростью протаранил маршрутку.

К счастью, та двигалась не быстро и мальчик лишь получил ушибы и садины. Мама ребенка в момент ДТП находилась недалеко со вторым ребёнком.

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