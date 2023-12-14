Появилось видео, как пассажирский автобус «скосил» металлическое ограждение в Гомеле

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Опубликовано: 14.12.2023 11:31 , Обновлено: 14.12.2023

УВД Гомельской области опубликовало видео аварии, которая случилась в ночь с 11 на 12 декабря в центре Гомеля. Автобус-гармошка снес ограждение и перекрыл дорогу. При этом улица была совершенно пустынной – ни машин, ни людей.

В УВД Гомельской области рассказали и показали, как в ночь с понедельника на вторник в центре города автобус-гармошка на скорости влетел в тротуарное ограждение рядом с остановкой, прошел впритирку со столбом, затем его развернуло поперек дороги.

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«Установлено, что 53-летний водитель на закруглении дороги неправильно выбрал скорость для движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходное ограждение. Никто не пострадал. Водитель привлечен к административной ответственности, – сообщили в УВД.

Ранее Телеграф рассказывал, как в центре Минска в понедельник, 11 декабря, столкнулись два маршрутных такси.

В центре Минска на остановке столкнулись две маршрутки — есть пострадавшие