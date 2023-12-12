На трассе М1 под Дзержинском МАЗ влетел в фуру

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Опубликовано: 12.12.2023 07:42 , Обновлено: 12.12.2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о серьёзном ДТП на трассе М1: недалеко от агрогородка Заболотье Дзержинского района Минской области в понедельник, 11 декабря, там столкнулись грузовой МАЗ и фура Volvo. Водитель грузовика оказался зажат в кабине, поэтому пришлось привлекать спасателей.

О ДТП спасателям сообщили в 08:50 11 декабря, сообщили в Минском областном управлении МЧС Беларуси.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в результате столкновения нижнюю часть тела водителя грузовика зажало в кабине приборной панелью. Он оставался в сознании, но выбраться без посторонней помощи не мог.

“Сразу мы вскрыли дверь, чтобы добраться до панели и при помощи пневматического домкрата отжали ее, затем из кабины освободили ногу”, - рассказали в МЧС и показали видео с места событий.

После этого пострадавшего передали бригаде скорой помощи, которые доставили его в больницу. Водитель фуры, в которую въехал грузовик, не пострадал. Позднее он подробнее рассказал порталу Onliner об обстоятельствах ДТП.

По словам мужчины, перед столкновением с МАЗ его фуру вынесло на встречную полосу, а кабину развернуло, поэтому удар пришёлся в её бок - в противном случае столкновение было бы лобовым и, возможно, с более печальными последствиями и для второго водителя. Водитель фуры пояснил, что на встречку его вынесло из-за занесённой снегом дороги.

“Дорога становилась все хуже и хуже — полос уже не было видно, все заметено снегом. Двигался я по колее, оставленной напарником. В какой-то момент взял чуть левее, чтобы не столкнуться с попутной легковушкой, и меня понесло на разделительную полосу. Там были большие сугробы, машина начала вилять. Пока пытался выровняться, оказался уже на встречке”, - рассказал мужчина.

По его словам, после того, как кабина фуры развернулась и остановилась, “буквально через две секунды” в неё “влетел МАЗ”. При этом мужчина убеждён, что у водителя грузовика “была возможность съехать на обочину”.

Ранее Телеграф рассказывал, как в конце ноября самосвал МАЗ, который вез из Солигорска в Фаниполь соль, опрокинулся на Слуцкой трассе. Прицеп грузовика уехал в кювет.

Грузовик с солью перевернулся на Слуцкой трассе