В центре Минска на остановке столкнулись две маршрутки - есть пострадавшие

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Опубликовано: 11.12.2023 19:13 , Обновлено: 11.12.2023

В центре Минска около 16:00 в понедельник, 11 декабря, столкнулись два маршрутных такси. По данным столичной Госавтоинспекции, с места ДТП медики на скорой доставили в больницу с различными травмами одного из водителей и нескольких пассажиров маршрутки.

Как рассказали в ГАИ Минска, авария произошла на проспекте Независимости прямо на остановке у дома №43: 60-летний водитель за рулём Mercedes-Benz, двигаясь со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Козлова, врезался в другую маршрутку, которая остановилась, чтобы высадить пассажиров.

В ГАИ сообщили, что на месте ДТП вместе с инспекторами работала следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с этим ДТП в ГАИ призвали водителей “не пренебрегать Правилами дорожного движения, быть внимательными на дорогах”, а также “отказаться от резких маневров и необдуманных перестроений”. По словам инспекторов, соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции “позволит своевременно остановиться в случае необходимости”.

Напомним, сегодня в МВД Беларуси предупредили водителей об опасной ситуации на дорогах из-за мокрого снега, дождя и гололедицы. В ведомстве предупредили, что сотрудники ГАИ будут вести мониторинг ситуации на дорогах, а наряды ДПС «ориентируют на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию».

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